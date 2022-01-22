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Школьник выстелил в голову однокласснику из пневматического пистолета в Новосибирске
Происшествия
Школьник выстелил в голову однокласснику из пневматического пистолета в Новосибирске
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Новосибирск, 22 января. Одиннадцатилетнему мальчику выстрелили в голову из пневматического оружия на уроке физкультуры.

Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе Новосибирского района днем 19 января. Прокуратура и полиция проводят проверку. Предварительно установлено, выстрел произвел ученик пятого класса, который не хотел заниматься лыжной подготовкой.

«Сотрудники полиции установили, что в школе, расположенной в Новосибирском районе, один из учеников случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета. В результате инцидента пострадавший получил ушибленную травму лобной части головы. Полицейские изъяли у несовершеннолетнего пневматический пистолет и направили на экспертизу. Также в полицию поступило заявление от законного представителя потерпевшего», — рассказали ФАН в ГУ МВД по Новосибирской области.

Отец пострадавшего мальчика заявляет о длительном буллинге его сына со стороны стрелявшего одноклассника и его брата.

Ранее одиннадцатилетний мальчик отравился неустановленным веществом на остановке в Первомайском районе. По словам очевидцев, мальчику стало плохо после курения электронной сигареты.

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школьник выстрел пневматическое оружие
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