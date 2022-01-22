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Экс-сотрудников новосибирского минприроды судят за взятку в 1,6 млн от лесозаготовщиков
Происшествия
Экс-сотрудников новосибирского минприроды судят за взятку в 1,6 млн от лесозаготовщиков
Прокуратура Республики Коми  / 

Новосибирск, 22 января. Бывшие сотрудники отдела лесных отношений регионального министерства природных ресурсов предстанут перед судом за коррупцию в лесозаготовительном секторе на территории Ордынского района.

Прокуратура предъявила обвинение бывшему начальнику и инженеру отдела лесных отношений. Экс-чиновников считают виновными в даче и получении взятки на сумму свыше 1,6 млн рублей.

«По данным следствия, подозреваемые получили от представителей лесопользователей свыше 1,6 млн рублей в качестве взяток за обеспечение победы в аукционах на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, их отвод в удобных для предпринимателей местах, незаконные бездействия по выявлению (пресечению) нарушений лесного законодательства, а также общее покровительство (попустительство)», — рассказали ФАН в СУ СКР по региону.

Следователи считают, взяточничество процветало и внутри отдела, руководитель подразделения брал деньги со своего подчиненного, допуская с его стороны нарушения трудовой дисциплины и попустительство по службе.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Ордынский районный суд. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 7,5 млн рублей — наличные денежные средства, карабины, автомобиль, квартиру и земельный участок — наложен арест. Свою вину бывшие госслужащие не признают.

Ранее Новосибирский суд вынес обвинительный приговор двум сотрудникам полиции — майору и подполковнику, бравшим взятки с предпринимателей Дзержинского района. За 300 тысяч рублей экс-полицейские получили семь лет лишения свободы.

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минприроды лес взятки взяточничество
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