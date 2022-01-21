Пожилая жительница Новосибирска погибла при пожаре в садовом домике

Новосибирск, 21 января. Пожар охватил дом в садовом обществе «Сад НЭТИ» в Кировском районе Новосибирска. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело пожилой местной жительницы.

Трагедия произошла утром 21 января. Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы в 08:14 (04:14 по московскому времени). На момент приезда пожарных двухэтажная постройка горела открытым пламенем и обрушились перекрытия. Из-за этого появилась угроза переброски огня на соседний садовый дом.

Самостоятельно покинуть горящее здание смогли женщина и ребенок. Однако внутри оставался еще один человек. Позднее спасателям удалось найти тело женщины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще один смертельный пожар ранее произошел в Нижегородской области. Там загорелся частный дом, в результате чего скончался 34-летний местный житель.