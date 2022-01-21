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Пятиклассник ранил сверстника из пневматического пистолета под Новосибирском

Происшествия
Пятиклассник ранил сверстника из пневматического пистолета под Новосибирском
wikipedia.org  /  Hustvedt/CC BY-SA 3.0

Новосибирск, 21 января. Двое школьников устроили игры с пневматическим пистолетом на уроке физкультуры. В какой-то момент один из них выстрелил и попал в голову однокласснику.

Инцидент произошел 19 января в поселке под Новосибирском. Двое братьев-близнецов принесли в школу оружие и начали с ним играть во время уроков.

«Это был второй урок в пятом классе, физкультура. Девочки остались в спортивном зале, а мальчиков повели на улицу. Там учатся близнецы, один из них принес с собой оружие в школу. Они играли, и он выстрелил. Попал в их одноклассника. Ребенок в больнице», — цитирует «Вести Новосибирск» маму одной из учениц школы.

В пресс-центре регионального управления МВД подтвердили информацию. Пострадавший мальчик получил ушибленную травму лобной части головы. Правоохранители уже направили на экспертизу пистолет, из которого был произведен выстрел. Мама раненого ребенка написала заявление на обидчика.

В Иркутске 18-летний местный житель устроил стрельбу в магазине. Сначала молодой человек украл бутылку спиртного, после чего достал пистолет.

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