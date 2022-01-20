Крупный пожар на птицефабрике под Новосибирском погубил около 200 куриц

Новосибирск, 20 января. Примерно 200 куриц сгорели заживо в результате пожара в Новосибирской области. Инцидент произошел 18 января на птицефабрике, расположенной в Искитимском районе.

Возгорание уничтожило короб вентиляционной шахты и часть самого здания. Жертвами пожара стали примерно две сотни птиц, уточнили в областном управлении МЧС России.

«В результате пожара огнем уничтожен короб вентиляционный шахты и транспортерная лента помета выгрузки. Внутри птичника задохнулись 200 курей», — пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. В тушении огня участвовали 18 спасателей и шесть единиц техники.

Пожар на голубятне ранее произошел в московском районе Чертаново. В результате происшествия погибли 300 птиц разных пород.