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Крупный пожар на птицефабрике под Новосибирском погубил около 200 куриц

Происшествия
Крупный пожар на птицефабрике под Новосибирском погубил около 200 куриц
pixabay.com  /  PD

Новосибирск, 20 января. Примерно 200 куриц сгорели заживо в результате пожара в Новосибирской области. Инцидент произошел 18 января на птицефабрике, расположенной в Искитимском районе.

Возгорание уничтожило короб вентиляционной шахты и часть самого здания. Жертвами пожара стали примерно две сотни птиц, уточнили в областном управлении МЧС России.

«В результате пожара огнем уничтожен короб вентиляционный шахты и транспортерная лента помета выгрузки. Внутри птичника задохнулись 200 курей», — пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. В тушении огня участвовали 18 спасателей и шесть единиц техники.

Пожар на голубятне ранее произошел в московском районе Чертаново. В результате происшествия погибли 300 птиц разных пород.

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пожар курица новосибирская область
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