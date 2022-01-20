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Взрывная волна от извержения подводного вулкана добралась до Новосибирска

Происшествия
Взрывная волна от извержения подводного вулкана добралась до Новосибирска

Новосибирск, 20 января. Новосибирск накрыла взрывная волна от извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. По данным портала CityAir, до Сибири она добиралась около 11 часов.

Отмечается, что с 23:00 15 января в течение девяти часов новосибирцы могли наблюдать у себя ухудшение состояния здоровья. Речь идет об учащенном сердцебиении, болях в груди, шуме в голове и закладывании ушей.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай зафиксировали в Королевстве Тонга 14 января 2022 года. На следующий день сильный взрыв и активную вулканическую деятельность спровоцировали цунами, волны которых достигли берега Японии, США, Курильских и Гавайских островов.

Ранее извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произошло на островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. В результате волны обрушились на столицу — Нукуалофу.

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