Электричка сбила 15-летнего лицеиста на станции в Новосибирске

Новосибирск, 19 января. Пятнадцатилетний мальчик попал под колеса электрички на станции Новосибирск-Южный.

Несчастный случай произошел в темное время суток 18 января вблизи Речного вокзала. Юноша оказался в колее железнодорожного пути, по которому шел поезд «Новосибирск-Черепаново». Попытки машиниста избежать наезда на человека оказались недостаточными, подростка зацепило выступающими частями локомотива. В настоящее время он находится в реанимации.

«Следователи опрашивают очевидцев, родственников несовершеннолетнего, преподавателей лицея, в котором обучается подросток, изучают бытовые условия его проживания»,- рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ранее под колесами товарного поезда погиб 71-летний местный житель на станции Татарская. Мужчина пытался перебежать железнодорожные пути перед идущим составом.