Педофила-насильника задержали в Новосибирске

Новосибирск, 19 января. В Заельцовском районе задержали мужчину, напавшего на школьницу в лифте многоэтажки на Красном проспекте.

Педофилом-насильником оказался 40-летний местный житель. Установить его личность и местонахождение правоохранителям помогли камеры видеонаблюдения. Задержание подозреваемого состоялось ночью.

«В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по делу, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта по делу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР по региону.

Расследование уголовного дела продолжается.

Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении маленькой девочки произошло днем 11 января в доме №102/4.