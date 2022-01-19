В Новосибирске школьник отравился вейпом

Новосибирск, 19 января. Одиннадцатилетний мальчик отравился неустановленным веществом на остановке в Первомайском районе. СКР начал доследственную проверку.

Ребенку потребовалась срочная помощь медиков на остановке общественного транспорта «Улица Одоевского» 17 января. Как рассказали очевидцы, мальчику стало плохо после курения электронной сигареты.

После госпитализации юного вейпера отправили на домашнее лечение, правоохранители выясняют, по чьей вине он пострадал.

«Изъята электронная сигарета, по ее жидкости назначена химическая экспертиза», — сообщили в СУ СКР по региону.

Ранее пятнадцатилетний подросток раздробил руку на пекарне в Ленинском районе. Школьник пришел на производство на помощь своему брату. Во время работы он поскользнулся и попал рукой во включенную машину для формирования и раскатки теста.