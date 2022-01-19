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Вузы и детские сады Новосибирска эвакуируют из-за второй волны сообщений о минировании
Происшествия
Вузы и детские сады Новосибирска эвакуируют из-за второй волны сообщений о минировании
 /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Новосибирск, 19 января. В Новосибирске увеличилось число учреждений, получивших уведомление об угрозе взрыва. На этот раз телефонные террористы атаковали вузы и детские сады города.

В антитеррористической комиссии Новосибирской области сообщили о массовой рассылке сообщений, поступивших в несколько высших учебных заведений и дошкольных учреждений.

«Специальные службы продолжают обследование зданий на предмет обнаружения взрывных устройств. По результатам уже завершенных проверок угроз здоровью и жизни граждан не выявлено, по всем признакам поступающие сообщения носят заведомо ложный характер», — сообщили в правительстве региона.

Утром сообщения о минировании зданий получили все городские школы. Школьников массово эвакуировали в 8 часов утра и отпустили по домам.

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новосибирск минирование телефонные террористы эвакуация студентов
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