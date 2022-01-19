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Полпред Серышев выразил недовольство темпами строительства ЛДС в Новосибирске
Общество
Полпред Серышев выразил недовольство темпами строительства ЛДС в Новосибирске
пресс-служба  /  Правительство Новосибирской области

Новосибирск, 19 января. Полномочный представитель Президента РФ Анатолий Серышев проинспектировал ход работ на стройке ледового дворца спорта и рекомендовал ускорить процесс за счет привлечения дополнительных специалистов.

По мнению Серышева, темпы строительства ледовой арены и прилегающей транспортной инфраструктуры ведутся по догоночному графику, это чревато срывом молодежного чемпионата мира 2023 года по хоккею с шайбой, который должен пройти на новых аренах в Новосибирске и Омске.

Полпред Серышев выразил недовольство темпами строительства ЛДС в Новосибирске
пресс-служба / Правительство Новосибирской области

«Важно, что сегодня все участвующие стороны понимают значимость завершения работ точно в срок, чтобы подарить настоящий праздник спорта гостям и жителям Новосибирска», – заявил полпред.

Полпред Серышев выразил недовольство темпами строительства ЛДС в Новосибирске
пресс-служба / Правительство Новосибирской области
Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Проектом здания предусмотрены спортивный, тренажерный залы, раздевалки для команд, офисы делегаций и вспомогательные помещения. Вокруг возводимого здания строятся подъездные пути и готовится к открытию новая станция метро «Спортивная». В перспективе ЛДС станет основным домашним стадионом хоккейного клуба «Сибирь».

Анатолий Серышев назначен полномочным представителем президента РФ в СФО в октябре 2021 года. Ранее он занимал пост помощника президента и заместителя главы Федеральной таможенной службы. Работать с Владимиром Путиным он начал в 2018 году.

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Все новости / Общество / Полпред Серышев выразил недовольство темпами строительства ЛДС в Новосибирске
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