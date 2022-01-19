Пьяный сибиряк убил друга ножницами и спрятался от полиции за стогом сена

Новосибирск, 19 января. Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве 41-летнего жителя Барабинска. Его тело с многочисленными ранами и ушибами было найдено в снегу на обочине дороги, убийца прятался за тюком сена.

Зверское убийство мужчины произошло в Барабинске в ноябре прошлого года. Героями случившегося стали двое приятелей, которые поссорились во время распития алкогольных напитков. Младший товарищ не простил обиду и припрятал за пазухой ножницы, когда оба вышли на улицу, нанес ими несколько ударов. Когда понял, что ранения не смертельные, добил жертву штыком от лопаты и ногами. Тело закопал в снегу на обочине. Его быстро заметили прохожие и сообщили в полицию.

«В ходе осмотра места происшествия оперативниками отдела уголовного розыска был обнаружен 33-летний ранее судимый за кражу подозреваемый. Мужчина прятался от полицейских за тюком сена на территории домовладения потерпевшего. Злоумышленник пояснил оперативниками, что его знакомый куда-то отлучился. Однако впоследствии во всем сознался», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Уголовное дело направлено в суд.

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