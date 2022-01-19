Титулованный боксер из Новосибирска Миша Алоян завершает профессиональную карьеру

Новосибирск, 19 января. Титулованный российский боксер из Новосибирска Миша Алоян выступит с прощальным боем за титул чемпиона WBA Gold.

О завершении профессиональной карьеры спортсмена заявил его тренер Эдуард Кравцов. По его словам, уход Алояна связан с возрастом, в этом году ему исполняется 34 года.

Последний поединок запланирован на 20 февраля и состоится на московском ринге. Соперник пока не определен.

В большой спорт Алоян попал в 19 лет, став в 2007 году чемпионов России и Европы среди молодежи. С 2009 по 2014 годы он четыре раза выигрывал бои за титул чемпиона России. Был единственным россиянином на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где завоевал серебряную медаль. Однако попал в список WADA, обнародованный хакерской группировкой Fancy Bears. В этом списке — имена 25 олимпийцев, которым антидопинговое агентство «разрешило» применять запрещенные вещества.

Профессиональную карьеру боксер начал в 2017 году, на ринге профессионалов он одержал победу в семи поединках при одном поражении.