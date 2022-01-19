Массово эвакуированы школы Новосибирска из-за сообщения о готовящемся взрыве

Новосибирск, 19 января. Массовые сообщение о минировании учебных зданий получили школы Новосибирска и области, учащихся в экстренном порядке эвакуировали.

Источник ФАН рассказал, что ложная атака произошла на все школы города около 8 часов по местному времени. После эвакуации детей по желанию родителей отпустили по домам.

В аппарате антитеррористической комиссии региона сообщили, что проводят весь комплекс проверок. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Полиция устанавливает отправителей сообщения.

Ранее волна ложных предупреждений прокатилась в ряде российских городов. Массовые эвакуации прошли в Красноярске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Южно-Сахалинске и Ленобласти.