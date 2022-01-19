Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 10:51
10:50
Общество
Родственник вдовы Градского рассказал о ее состоянии после ограбления
10:49
Общество
Челябинские пожарные спасли жизнь замерзающему щенку алабая
10:49
Происшествия
Самарская таможня пресекла ввоз 17 тонн контрабандного постельного белья из Казахстана
10:46
Общество
Российских туристов в Египте начнут тестировать на COVID-19 с 22 января
10:43
Общество
Президент подписал указ о назначении нового замруководителя СУ СКР по Пермскому краю
10:42
Общество
Грымов и Вассерман оценили анонсированный в США сериал про Гарри Поттера
10:39
Армия
Аналитик Кнутов: российский комплекс РЭБ «Мурманск-БН» стал настоящим кошмаром для НАТО
10:39
Общество
QR-коды для посещения общественных мест отменят в Свердловской области с 20 января
10:38
Армия
Части РВСН получают новые машины дистанционного разминирования «Листва»
10:38
Происшествия
Правоохранительные органы сообщили о подготовке терактов в Байконуре
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Массово эвакуированы школы Новосибирска из-за сообщения о готовящемся взрыве
Происшествия
Массово эвакуированы школы Новосибирска из-за сообщения о готовящемся взрыве
78.rosguard.gov.ru  /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Новосибирск, 19 января. Массовые сообщение о минировании учебных зданий получили школы Новосибирска и области, учащихся в экстренном порядке эвакуировали.

Источник ФАН рассказал, что ложная атака произошла на все школы города около 8 часов по местному времени. После эвакуации детей по желанию родителей отпустили по домам.

В аппарате антитеррористической комиссии региона сообщили, что проводят весь комплекс проверок. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Полиция устанавливает отправителей сообщения.

Ранее волна ложных предупреждений прокатилась в ряде российских городов. Массовые эвакуации прошли в Красноярске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Южно-Сахалинске и Ленобласти.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Массово эвакуированы школы Новосибирска из-за сообщения о готовящемся взрыве
новосибирск минирование школы эвакуация детей
Комментировать