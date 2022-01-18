Подросток травмировал руку в машине для раскатки теста

Новосибирск, 18 января. Пятнадцатилетний подросток повредил руку в станке для раскатки теста на пекарне в Ленинском районе.

Несчастный случай с мальчиком произошел на хлебопекарном производстве 16 января. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Предварительно установлено, что пострадавший пришел в пекарню на помощь своему брату. Во время работы он поскользнулся и попал рукой во включенную машину для формирования и раскатки теста. В результате происшествия мальчика увезли с различными травмами в больницу, в настоящее время медики продолжают его лечение.

«По факту травмирования 15-летнего подростка на предприятии проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сообщили в СКР по региону.

Ранее пятнадцатилетний подросток попал под колеса легкового автомобиля в Октябрьском районе. Авария произошла на проезжей части, где не предусмотрен проход пешеходов.