Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 11:56
11:56
Общество
Петербургский художник изобразил снежные проблемы города в формате комикса
11:53
Политика
Global Times: «устрашающая сила» обеспечит России победу в противостоянии с Западом
11:52
Общество
Чемпионат по метанию новогодних елок пройдет в Ростове-на-Дону
11:51
Общество
В Ростовской области запретили смеяться и двигать мебель во время бракосочетания в ЗАГСе
11:50
Общество
Студентов-медиков привлекут для борьбы с COVID-19 из-за вспышки заражений в Петербурге
11:48
Происшествия
После сообщений о «минировании» школы Красноярска возьмут под круглосуточную охрану
11:47
Общество
Медики выявили 31 252 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки в России
11:46
Политика
Лукашенко заявил, что в основе любых изменений должна лежать Конституция
11:45
Происшествия
В Москве задержали норвежского бизнесмена по запросу Интерпола
11:44
Экономика
Российских автомобилистов ожидают серьезные изменения в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Подросток травмировал руку в машине для раскатки теста

Происшествия
Подросток травмировал руку в машине для раскатки теста
ФБА «Экономика сегодня»  /  Вероника Галачиева

Новосибирск, 18  января. Пятнадцатилетний подросток повредил руку в станке для раскатки теста на пекарне в Ленинском районе.

Несчастный случай с мальчиком произошел на хлебопекарном производстве 16 января. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Предварительно установлено, что пострадавший пришел в пекарню на помощь своему брату. Во время работы он поскользнулся и попал рукой во включенную машину для формирования и раскатки теста. В результате происшествия мальчика увезли с различными травмами в больницу, в настоящее время медики продолжают его лечение.

«По факту травмирования 15-летнего подростка на предприятии проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сообщили в СКР по региону.

Ранее пятнадцатилетний подросток попал под колеса легкового автомобиля в Октябрьском районе. Авария произошла на проезжей части, где не предусмотрен проход пешеходов.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Подросток травмировал руку в машине для раскатки теста
новосибирск подросток травма на производстве
Комментировать