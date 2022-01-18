Девушка разбила голову о дерево на горнолыжном спуске в Новосибирске

Новосибирск, 18 января. 22-летняя девушка врезалась в дерево на горнолыжной трассе в Октябрьском районе.

Как стало известно ФАН, сибирячка получила травму головы днем 17 января во время спуска с горы на улице Ключ-Камышенское Плато. Спортсменка не справилась с управлением и съехала с лыжни в заросли деревьев на берегу реки Ини. Доставать пострадавшую из кустов и снега пришлось на снегоходе.

«Девушке на помощь пришли ее муж и работник горнолыжного клуба, который на снегоходе помог выбраться из труднодоступного места. Спасателям оставалось только сопроводить ее до автомобиля скорой помощи, где она была передана для осмотра бригаде врачей скорой помощи», — прокомментировали инцидент в муниципальной аварийной службе города.

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