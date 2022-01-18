Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 10:21
10:19
Спорт
Даниил Медведев назвал фаворита Australian Open — 2022
10:19
Политика
Франция выступает за сочетание диалога и сдерживания в отношениях с Россией
10:18
Происшествия
Труп женщины нашли в сгоревшем мусоре возле дома на Муринском проспекте
10:18
Происшествия
Глава района в Дагестане переизбран на новый срок, несмотря на уголовное дело
10:17
Происшествия
Жителя Саранска оштрафовали за видео «ВКонтакте»
10:14
Политика
Нарышкин назвал бессмысленной идею дипломатического бойкота Олимпиады в Китае
10:11
Политика
Грызлов назвал интеграцию России и Белоруссии главным приоритетом своей работы
10:11
Весь мир
Решение Израиля о выселении арабской семьи обострило напряженность в Восточном Иерусалиме
10:09
Спорт
Месси при выборе лучшего футболиста года проголосовал за Неймара
10:07
Общество
Испанец восхитился красотой и зимними забавами русской Сибири
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Девушка разбила голову о дерево на горнолыжном спуске в Новосибирске

Происшествия
Девушка разбила голову о дерево на горнолыжном спуске в Новосибирске
 /  Группа «ВКонтакте» «Спасатели МАСС»

Новосибирск, 18 января. 22-летняя девушка врезалась в дерево на горнолыжной трассе в Октябрьском районе.

Как стало известно ФАН, сибирячка получила травму головы днем 17 января во время спуска с горы на улице Ключ-Камышенское Плато. Спортсменка не справилась с управлением и съехала с лыжни в заросли деревьев на берегу реки Ини. Доставать пострадавшую из кустов и снега пришлось на снегоходе.

«Девушке на помощь пришли ее муж и работник горнолыжного клуба, который на снегоходе помог выбраться из труднодоступного места. Спасателям оставалось только сопроводить ее до автомобиля скорой помощи, где она была передана для осмотра бригаде врачей скорой помощи», — прокомментировали инцидент в муниципальной аварийной службе города.

Ранее специалисты МАСС спасли от переохлаждения нетрезвого мужчину в Дзержинском районе. Молодой человек в сильнейшем алкогольном опьянении ночью застрял одной рукой в решетке ливневой канализации.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Девушка разбила голову о дерево на горнолыжном спуске в Новосибирске
новосибирск горнолыжный курорт лыжница спасатели масс
Комментировать