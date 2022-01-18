Сибирскую авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за отказ пассажирам в посадке на борт

Новосибирск, 18 января. Авиакомпания «Сибирь» оштрафована на 60 тысяч рублей за отказ пяти пассажирам в посадке на рейсы из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский и Сочи из-за отсутствия мест на борту самолетов.

Авиаперевозчик дважды нарушил правила воздушной перевозки из-за принятия на рейс трансферных пассажиров, потерявших стыковку с другими рейсами.

«По инициативе новосибирского транспортного прокурора судом АО «Авиакомпания «Сибирь» дважды привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением штрафов на общую сумму 60 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в январе против S7 возбуждено еще восемь административных дел за аналогичные нарушения.

Ранее при заходе на посадку молния попала в самолет компании Nordwind Airlines. Воздушное судно следовало из Тюмени в Сочи. Повреждений на лайнере не нашли.