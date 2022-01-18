Пятнадцатилетний подросток попал под колеса автомобиля в Новосибирске

Новосибирск, 18 января. 25-летняя девушка за рулем Toyota Vitz сбила 15-летнего школьника на автодороге в Октябрьском районе.

Подросток получил травму спины и сотрясение головы в утреннем ДТП на улице Дунайской. Авария произошла в 7:55 по местному времени вне зоны пешеходного перехода.

«После ДТП мальчик был доставлен в детскую больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции города.

Ранее 58-летний водитель внедорожника разбился насмерть, въехав в снежный вал на обочине дороги в Советском районе. В салоне автомобиля находились женщина с ребенком, они не пострадали.