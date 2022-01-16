Водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом в Новосибирске

Новосибирск, 16 января. ДТП с участием иномарки и автобуса привело к гибели водителя в Новосибирске. Еще двое пострадали. Полиция работает на месте происшествия.

Смертельная авария произошла в Октябрьском районе напротив дома 199/2 по улице Выборная. Там не поделили дорогу легковой автомобиль Honda CR-V и автобус №18. Лобовое столкновение оказалось фатальным для 32-летнего водителя легковушки. Он скончался на месте от полученных травм.

Пострадали две пассажирки автобуса. Их госпитализировали. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Две «Лады» не поделили дорогу и столкнулись «лоб в лоб» в Краснинском районе Липецкой области прямо накануне Нового года. В результате ДТП семь человек получили травмы, из них четверо — дети.