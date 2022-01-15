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Два человека погибли в ночном пожаре в частном доме под Новосибирском
Происшествия
Два человека погибли в ночном пожаре в частном доме под Новосибирском
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 15 января. Тела мужчин в возрасте 72 и 48 лет найдены при разборе завалов после ночного пожара в частном доме в Бердске.

Трагический случай произошел около 5 часов утра по местному времени в доме из бруса на улице Маяковского.

«В 4:20 огнеборцы локализовали возгорание на площади 42 квадратных метра и через 15 минут ликвидировали открытое горение. В ходе тушения сотрудники МЧС России обнаружили двух человек без признаков жизни. В результате пожара огнем повреждены домашние вещи и мебель», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Личности погибших установлены. Обстоятельства трагического происшествия выясняют эксперты.

Ранее крупный пожар произошел на животноводческой ферме в Чулымском районе, погибло стадо телят и свиньи. По предварительной оценке специалистов, причиной происшествия могло стать короткое замыкание электропроводки.

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