Житель Новосибирска повредил восемь автомобилей, выбрасывая вещи из окна квартиры

Новосибирск, 15 января. Мужчина с эмоциональным расстройством разбил восемь припаркованных автомобилей, бросая личные вещи из окна своей квартиры в Ленинском районе.

Инцидент произошел накануне утром во дворе дома №9 на улице Спортивной. По словам очевидцев, укутанный в плед мужчина устроил погром в своей квартире на третьем этаже, все, что попадалось под руку, он громил и выбрасывал на улицу.

Истерика продолжалась, пока на тревожный вызов соседей не прибыл наряд полиции. Стражам порядка пришлось скрутить буйного нарушителя.

Позже люди нашли на снегу молоток с гвоздодером, кухонную утварь и доски. Никто из людей не пострадал.

Ранее нетрезвый новосибирец застрял рукой в ливневой канализации в Дзержинском районе, из западни, а заодно от смерти из-за переохлаждения его спасли спасатели муниципальной аварийной службы.