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Житель Новосибирска повредил восемь автомобилей, выбрасывая вещи из окна квартиры

  /   Обновлено: 15 января 2022 10:42
Происшествия
Житель Новосибирска повредил восемь автомобилей, выбрасывая вещи из окна квартиры
СК по Вологодской области  / 

Новосибирск, 15 января. Мужчина с эмоциональным расстройством разбил восемь припаркованных автомобилей, бросая личные вещи из окна своей квартиры в Ленинском районе.

Инцидент произошел накануне утром во дворе дома №9 на улице Спортивной. По словам очевидцев, укутанный в плед мужчина устроил погром в своей квартире на третьем этаже, все, что попадалось под руку, он громил и выбрасывал на улицу.

Истерика продолжалась, пока на тревожный вызов соседей не прибыл наряд полиции. Стражам порядка пришлось скрутить буйного нарушителя.

Позже люди нашли на снегу молоток с гвоздодером, кухонную утварь и доски. Никто из людей не пострадал.

Ранее нетрезвый новосибирец застрял рукой в ливневой канализации в Дзержинском районе, из западни, а заодно от смерти из-за переохлаждения его спасли спасатели муниципальной аварийной службы.

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Все новости / Происшествия / Житель Новосибирска повредил восемь автомобилей, выбрасывая вещи из окна квартиры
новосибирск соседи буйный мужчина
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