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СК проверяет сообщения о нарушении жилищных прав новосибирского сироты-инвалида
Происшествия
СК проверяет сообщения о нарушении жилищных прав новосибирского сироты-инвалида
Pr Scr youtube.com  /  Дмитрий Красичков

Новосибирск, 15 января. Следственный комитет начал проверку администрации города Татарска из-за проблемы с жильем сироты, инвалида-колясочника Виктора Федорова. Поводом послужило видеообращение мужчины к Владимиру Путину на канале YouTube липецкого общественника Дмитрия Красичкова.

По словам мужчины, местные власти не дают ему приватизировать выделенную государством квартиру, в которой он прожил пять лет, из-за того, что дом признали аварийным.

«Мне как сироте в 2015 году предоставили квартиру социального найма на пятилетний срок. По истечению лет я обратился в администрацию города с целью приватизации жилья, но получил отказ, поскольку дом признали аварийным. Я обжаловал этот отказ в суде, но администрация с органами опеки теперь обжалуют это решение», — рассказал Виктор Фролов.

СК проверяет сообщения о нарушении жилищных прав новосибирского сироты-инвалида
Pr Scr youtube.com / Дмитрий Красичков
Он также обратил внимание, что квартира расположена на втором этаже, и он не может выйти на улицу из-за отсутствия лифта и посторонней помощи. У Федорова парализованы обе ноги и кисти рук. На руках — маленький ребенок и супруга.

«Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сообщили в региональном СКР.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело о пострадавшей от мошенника-прокурора сироты в Саратове. Бывший прокурор вымогал у девушки деньги за предоставленный после его вмешательства жилищный сертификат. 

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новосибирская область сироты жилищный вопрос
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