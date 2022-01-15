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Жители Новосибирска спасли хорька из мусорного контейнера

Общество
Жители Новосибирска спасли хорька из мусорного контейнера
pxhere.com

Новосибирск, 15 января. Степного хорька нашли в мусорном контейнере возле продуктового магазина на Выборной. Зоозащитники планируют выпустить животное в лес.

Со слов сотрудницы супермаркета, она услышала необычные звуки, которые доносились из бака. Внутри женщина увидела испуганного и замерзшего хищника.

Судя по всему, зверек забрался в контейнер в поисках пищи, а вот обратно уже вылезти не смог. Кстати, в тот день на улице было -28 градусов. Продавцы накормили хорька курицей и передали зоозащитникам.

Ранее жители Облученского района в ЕАО спасли косулю от мучительной смерти. Животное застряло в болоте. Неравнодушные граждане вытащили лесного обитателя из болотной западни и отмыли от толстого слоя грязи.

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