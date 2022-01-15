Пожилой сибиряк погиб под колесами поезда

Новосибирск, 15 января. 71-летний местный житель погиб на станции Татарская, пытаясь перебежать железнодорожные пути перед идущим составом грузового поезда.

Смертельный случай произошел накануне днем.

«Машинист, увидев человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение для предотвращения наезда на пешехода, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.