Пожилой сибиряк погиб под колесами поезда

Новосибирск, 15 января. 71-летний местный житель погиб на станции Татарская, пытаясь перебежать железнодорожные пути перед идущим составом грузового поезда.
Смертельный случай произошел накануне днем.
«Машинист, увидев человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение для предотвращения наезда на пешехода, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Ранее 67-летняя жительница города Оби погибла под утренним поездом на железнодорожной станции «Аэрофлот», женщину сбил товарный поезд, когда она перебегала его путь.