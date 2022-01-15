Автомобиль врезался в сугроб в Новосибирске, водитель погиб

Новосибирск, 15 января. 58-летний водитель внедорожника разбился на смерть, въехав в снежный вал на обочине дороги в Советском районе.

Смертельное дорожное происшествие случилось на Бердском шоссе в 7:30 по местному времени. Автомобиль Jeep наехал на снежный «бордюр» и перевернулся. Помимо водителя в салоне джипа находились женщина с ребенком, они не пострадали.

«В результате данного ДТП водитель мужчина 1963 год рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Также в автомобиле находились женщина 1968 года рождения и девочка 2014 года рождения, пассажиры осмотрены врачами скорой медицинской помощи, травм не получили», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции города.

Причины аварии выясняет следственно-оперативная группа.

Ранее водитель легкового автомобиля Toyota Premio сбил двух девочек на пешеходном переходе в Ленинском районе. Дети переходили дорогу вместе с матерью на зеленый сигнал светофора.