Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 10:39
10:37
Происшествия
Злоумышленники украли миллион рублей у известного писателя Юрия Пахомова
10:35
Шоу-бизнес
Андрей Малахов опубликовал редкое фото с женой и ее родителями
10:35
Армия
Шесть самолетов с российскими миротворцами ОДКБ прибыли из Алма-Аты в Иваново
10:32
Экономика
Возможность покупать товары Tesla за Dogecoin поддержала криптовалюту
10:31
Общество
Актер Леонтьев заявил, что Мягков с женой не хотели видеть гостей в своем доме
10:30
Политика
Политологи уверены, что Порошенко вернется в Киев только с разрешения США
10:28
Экономика
Польша предложила Европе свой пустой газопровод
10:26
Происшествия
Пять человек стали жертвами стрельбы во время концерта в США
10:25
Происшествия
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до двенадцати
10:23
Весь мир
США не будут препятствовать транзиту газа в Ливан через Сирию
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Автомобиль врезался в сугроб в Новосибирске, водитель погиб
Происшествия
Автомобиль врезался в сугроб в Новосибирске, водитель погиб
 /  Госавтоинспекция города Новосибирска

Новосибирск, 15 января. 58-летний водитель внедорожника разбился на смерть, въехав в снежный вал на обочине дороги в Советском районе.

Смертельное дорожное происшествие случилось на Бердском шоссе в 7:30 по местному времени. Автомобиль Jeep наехал на снежный «бордюр» и перевернулся. Помимо водителя в салоне джипа находились женщина с ребенком, они не пострадали.

«В результате данного ДТП водитель мужчина 1963 год рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Также в автомобиле находились женщина 1968 года рождения и девочка 2014 года рождения, пассажиры осмотрены врачами скорой медицинской помощи, травм не получили», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции города.

Причины аварии выясняет следственно-оперативная группа.

Ранее водитель легкового автомобиля Toyota Premio сбил двух девочек на пешеходном переходе в Ленинском районе. Дети переходили дорогу вместе с матерью на зеленый сигнал светофора.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Автомобиль врезался в сугроб в Новосибирске, водитель погиб
дтп новосибирск погибший сугроб
Комментировать