Режим «черного неба» ввели в Новосибирске на трое суток

Новосибирск, 14 января. Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способных накоплению вредных примесей в воздухе, почти на трое суток объявлено в Новосибирске.

Метеорологи сообщили о наступлении режима НМУ первой степени опасности. Причиной «черного неба» стали маловетреная погода с аномальной сменой температур и туманом.

«В период с 15 ч. 13 января до 10 ч. 15 января на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Горожанам рекомендуют ограничить пребывание на улице, не открывать окна и форточки в помещениях, а также ограничить поездки на личном автомобиле.

Ранее жители Новосибирска запустили петицию о запрете сжигания мусора на территории исправительной колонии №18 ГУФСИН России по Новосибирской области. Новосибирцы подозревают, что на режимном объекте в Октябрьском районе могут сжигать токсичные отходы мебельного производства и не соблюдать установленные ранее допустимые нормативы выбросов в атмосферу.