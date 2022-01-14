Крупная животноводческая ферма сгорела под Новосибирском, погибли десятки животных

Новосибирск, 14 января. Крупный пожар произошел ночью на животноводческой ферме в Чулымском районе, погибло стадо телят и свиньи.

ЧП случилось в хозяйстве вблизи села Большеникольска в 01:54 по местному времени. К прибытию спасателей открытым огнем полыхала крыша по всей площади здания.

«В течение часа пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Еще час потребовался на проливку и разбор обгоревших конструкций. В огне погиб домашний скот: 40 голов телят и 2 свиньи, уничтожена крыша фермы на общей площади около 1600 кв. метров», — сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По предварительной оценке органов дознания МЧС России, причиной происшествия могло стать короткое замыкание электропроводки.

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