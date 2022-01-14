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Символ новогодней столицы с размахом встретили в Новосибирске
Общество
Символ новогодней столицы с размахом встретили в Новосибирске
Prt Scr youtube.com  /  motooven

Новосибирск, 14 января. Филигранную снежинку из Нижнего Новгорода — символ новогодней столицы России, доставили в Новосибирск поездом из Нижнего Новгорода и установили в домике на Михайловской набережной.

Власти города объявили о старте серии мероприятий в рамках объединенного цикла «Россия в нашем городе», которые должны будут улучшить комфорт городской среды и повысить внешний облик сибирской столицы до конца года.

«Для нас очень важно, что в новогодней столице России — Новосибирске — пройдут молодежный чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по волейболу, в которых примут участие и наши команды. Все, что мы сделаем в рамках этих мероприятий, останется в городе. Это шанс, который мы стараемся максимально использовать для улучшения качества жизни новосибирцев,  — отметил мэр Анатолий Локоть.

Новый статус город получит в январе 2023 года, начало участия в проекте решили отпраздновать размашисто, с танцорами и праздничным салютом. Снежинку торжественно провезли по знаковым местам города, включая Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило, Ледовый дворец спорта и Театральный сквер, а потом установили на берегу Оби.

В этом году официальный статус «Новогодней столицы России-2022» присвоен Нижнему Новгороду, ранее почетным титулом обладали Калуга, Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула и Рязань.

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