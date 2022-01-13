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Педагог театрального кружка под Новосибирском обвиняется в совращении ребенка

Происшествия
Педагог театрального кружка под Новосибирском обвиняется в совращении ребенка
pixabay.com  /  PD

Новосибирск, 13 января. Жительница Новосибирской области обвинила педагога театрального кружка в совращении своей 14-летней дочери. Женщина рассказала, что учитель целовал девочку и признавался в любви.

Речь идет об уроженце Таджикистана, который был почетным артистом на своей родине. Недавно он перебрался жить в Россию и устроился педагогом в один из домов культуры под Новосибирском.

Первое время родители были в восторге от профессиональных навыков учителя. Однако со временем мать одной из учениц начала подозревать, что между ее дочерью и взрослым мужчиной существует романтическая связь.

«Я была в ужасе, когда узнала, что у них с педагогом все вышло за рамки репетиций. Учитель ей говорил, что они пара. Признавался в любви, а еще он пытался поцеловать Настю (имя изменено)!» — цитирует женщину «КП-Новосибирск».

В правоохранительные органы мать несовершеннолетней обратилась не сразу. Сначала она пыталась добиться увольнения педагога, однако руководство дома культуры ответило отказом. Коллеги мужчины считают, что он ни в чем не виноват. Сейчас со школьницей и предполагаем совратителем работают следователи.

В Новосибирске продолжаются поиски злоумышленника, который совратил двух несовершеннолетних горожанок. Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года в Заельцовском районе.

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