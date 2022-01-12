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Ребенок из Новосибирской области подавился семечками и умер

Происшествия
Ребенок из Новосибирской области подавился семечками и умер
pixabay.com

Ключики, 12 января. Двухлетний мальчик в населенном пункте Ключики Сузунского района Новосибирской области ушел из жизни. подавившись семечками. Бездыханное тело несовершеннолетнего обнаружили дома его родители.

Они сразу же вызвали скорую помощь, однако было уже слишком поздно. Медики констатировали смерть мальчика от механической асфиксии. Во рту у малыша врачи обнаружили семена подсолнуха.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сообщили в региональном отделении СКР.

Сейчас инцидент продолжают изучать правоохранители. Устанавливаются причины и обстоятельства случившейся трагедии. По последним данным, семья ребенка была благополучной и на учете в органах опеке или полиции не состояла.

Невнимательность взрослых к детям нередко становится фатальной для последних. Так, недавно ребенок возвращался со школы и провалился под лед. Из-за не оказанной вовремя помощи он скончался от переохлаждения.

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новосибирская область смерть ребенка семечки асфиксия
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