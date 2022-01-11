Пьяный новосибирец застрял в ливневой канализации и чуть не замерз насмерть

Новосибирск, 11 января. Нетрезвого мужчину, застрявшего рукой в решетке ливневой канализации, спасли от переохлаждения специалисты муниципальной аварийной службы в Дзержинском районе.

Инцидент произошел ночью на улице Учительской. Профессиональная помощь спасателей потребовалось замерзающему мужчине, который сидел на корточках возле ливневой канализации, его левую руку зажало в металлической решетке, и освободиться самостоятельно он не мог. Прохожие сообщили о нем в службу спасения.

«Прибыв на место, спасатели обнаружили замерзшего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Его рука находилась в решетке ливневой канализации. Спасатели укрыли мужчину одеялом, чтобы он немного согрелся, и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента отжали металлические прутья и освободили руку мужчины. После он был передан бригаде врачей скорой помощи», — рассказали в МАСС.

Ранее специалисты МАСС вытащили раненую чомгу из полыньи на карьере у Юго-Западного жилмассива. Птица с поврежденным крылом не могла самостоятельно выбраться из воды.