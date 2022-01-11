Взносы на капремонт увеличили в Новосибирской области на 25%

Новосибирск, 11 января. Новосибирские власти повысили минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2,04 рубля с квадратного метра жилплощади.

Новый тариф утвержден губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в размере 10,07 рубля за квадратный метр. Это на 25% выше ранее действующего — 8,03 рубля.

Эксперты отмечают, надбавка существенно отличается от ранее запланированных расчетов и превысила уровень инфляции в несколько раз. По данным Росстата, годовая инфляции в России в 2021 году составил 8,39%.

«В 2019 году правительство области утвердило план повышения тарифов на уровень инфляции — каждый год на 4%. Размер тарифа на этот год в соответствии с планом был 8,35 рубля за квадратный метр. Но 21 декабря 2021 года губернатор изменил постановление. В последний раз, когда так сильно подняли тарифы, в регионе сменился губернатор», — прокомментировала документ на своей странице в соцсетях депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.

По новому тарифу, взнос на капремонт с квартиры, к примеру, площадью 40 квадратных метров в 2022 году составит в Новосибирске 402,8 рубля вместо 321,2 рубля, которые начислялись в 2021 году.

Ранее в России скорректировали процедуру расчета стоимости капитального ремонта в многоквартирных жилых домах из-за динамики цен на рынке стройматериалов.