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Женщина и двое детей погибли при пожаре в бараке под Новосибирском
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в бараке под Новосибирском
pixabay.com  /  RonaldPlett

Новосибирск, 11 января. Женщина с двумя детьми погибли в результате утреннего пожара в пятиквартирном бараке в поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района.

Жилой дом барачного типа загорелся на улице Шоссейной в 10:28 по местному времени. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, произошло частичное обрушение кровли над одной из квартир.

В ходе разбора обгоревших конструкций пожарные обнаружили женщину и двоих детей, все погибли. По неподтвержденным данным, под завалами оказались тела бабушки и внуков.

«По предварительной информации, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На локализацию огня ушло около часа, для ликвидации открытого горения потребовалось еще 44 минуты. В настоящий момент пожарные продолжают проливать и разбирать обгоревшие конструкции», — сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На месте трагедии работают спасательные и правоохранительные службы, личности погибших и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в страшном квартирном пожаре в Новосибирске погиб одиннадцатилетний мальчик, его родители получили серьезные ожоги.

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