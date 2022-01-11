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НОВАТ и Кехман подписали контракт на постановку балета «Конек-Горбунок» за 1,2 млн рублей

  /   Обновлено: 11 января 2022 09:32
Общество
НОВАТ и Кехман подписали контракт на постановку балета «Конек-Горбунок» за 1,2 млн рублей
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Новосибирск, 11 января. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) заключил соглашение с бывшим художественным руководителем, бизнесменом Владимиром Кехманом. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Контракт, сумма которого составляет 1,25 миллиона рублей, предполагает постановку балета «Конек-Горбунок». Его премьера должна состояться на Большой сцене НОВАТа 9 и 10 апреля.

«Автор создает произведение, руководствуясь собственным художественным видением, указаниями заказчика», — отмечено в документах.

Согласно контракту, Кехман должен поставить балет как режиссер и создать авторскую концепцию «Конька-Горбунка», включая авторский замысел, анализ и постановку мизансцен, а также художественное решение. При этом экс-худрук НОВАТа не вправе привлекать к работе соавторов без согласования с заказчиком.

Напомним, Владимир Кехман ушел с поста худрука новосибирского театра в октябре прошлого года. Бизнесмен занял место гендиректора МХАТ имени Горького. Ранее в фойе столичного театра появился огромный портрет нового руководителя.

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кехман конек-горбунок новат
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