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Жители Новосибирска жалуются на нашествие крыс в городе
Происшествия
Жители Новосибирска жалуются на нашествие крыс в городе
pixabay.com  / 

Новосибирск, 11 января. Крысиное гнездо под капотом личного автомобиля обнаружили жители Заельцовского района.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Каунасская, 5/2.

«В нашем дворе развелось очень много крыс. Перед Новым годом их должны были травить, но результата нет, грызуны как ходили, так и ходят. А на днях муж под капотом нашего автомобиля обнаружил крысиное гнездо», — рассказала в социальных сетях Светлана Чубарина.

Жители Новосибирска жалуются на нашествие крыс в городе
vk.com / Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / Светлана Чубарина
Увеличение численности грызунов крупных размеров горожане также заметили на улице Фрунзе, Проспекте Димитрова и Вокзальной магистрали. Животные почти не боятся людей и постоянно попадаются на глаза прохожих.

Похожая проблема появилась этой зимой и в Северной столице. После Нового года жители Петербурга столкнулись с мусорным коллапсом, многочисленные городские свалки уже облюбовали крысы.

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