Главу оборонного завода в Новосибирске обвинили в хищении акций на 600 млн рублей

Новосибирск, 11 января. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении 65-летнего президента совета директоров АО «Электроагрегат» Александра Одинца по делу о хищении порядка 600 млн рублей.

Глава оборонного завода обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификация доказательств по гражданскому делу. Санкциями предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Одинец обманул делового партнера и по полученным от него документам перерегистрировал пакет акций четырех крупных предприятий Новосибирска на себя и своего доверенного. Общая стоимостью единого актива составляла 593 млн рублей.

«Обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием делового партнера получил от него документы о якобы произведенном расчете по сделке купли-продажи акций крупного новосибирского предприятия. Впоследствии на основании указанных документов он зарегистрировал право собственности на акции на себя и свое доверенное лицо, а денежные средства продавцу не заплатил», — сообщили в прокуратуре региона.

Подозреваемый свою вину не признает. По существу дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде.

Ранее в Октябрьский районный суд передано дело новосибирского бизнесмена о налоговых махинациях на 173 млн рублей.