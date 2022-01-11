Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 10:06
10:06
Политика
Посольство РФ решительно отвергло заявление США о дезинформации по консультациям в Женеве
10:03
Шоу-бизнес
Хороший год: кто из звезд связал себя узами брака в 2021-м
10:01
Происшествия
Полицейские задержали похитителей дизельного топлива в Ленобласти
10:00
Шоу-бизнес
Экс-участница Artik и Asti Анна Дзюба анонсировала первый сольный сингл
09:59
Общество
Alzheimer’s & Dementia: найден способ «включить» природный механизм борьбы с деменцией
09:53
Происшествия
В Петербурге злоумышленник пытался вскрыть банкомат на проспекте Косыгина
09:53
Общество
Итоги переговоров РФ и США: каким будет ответ России, обсудят в «Патриоте»
09:52
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в бараке под Новосибирском
09:51
Общество
Роспотребнадзор заявил, что постковидный синдром может длиться больше полугода
09:49
Политика
Захарова назвала околесицей сообщения об «агрессии» РФ в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Главу оборонного завода в Новосибирске обвинили в хищении акций на 600 млн рублей
Происшествия
Главу оборонного завода в Новосибирске обвинили в хищении акций на 600 млн рублей
pixabay.com  / 

Новосибирск, 11 января. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении 65-летнего президента совета директоров АО «Электроагрегат» Александра Одинца по делу о хищении порядка 600 млн рублей.

Глава оборонного завода обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификация доказательств по гражданскому делу. Санкциями предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Одинец обманул делового партнера и по полученным от него документам перерегистрировал пакет акций четырех крупных предприятий Новосибирска на себя и своего доверенного. Общая стоимостью единого актива составляла 593 млн рублей.

«Обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием делового партнера получил от него документы о якобы произведенном расчете по сделке купли-продажи акций крупного новосибирского предприятия. Впоследствии на основании указанных документов он зарегистрировал право собственности на акции на себя и свое доверенное лицо, а денежные средства продавцу не заплатил», — сообщили в прокуратуре региона.

Подозреваемый свою вину не признает. По существу дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде.

Ранее в Октябрьский районный суд передано дело новосибирского бизнесмена о налоговых махинациях на 173 млн рублей.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Главу оборонного завода в Новосибирске обвинили в хищении акций на 600 млн рублей
новосибирск мошенничество хищение
Комментировать