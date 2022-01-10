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Владельца мусорных полигонов в Новосибирске оштрафовали за злоупотребления на рынке

Общество
Владельца мусорных полигонов в Новосибирске оштрафовали за злоупотребления на рынке
pixabay.com  / 

Новосибирск, 10 января. Новосибирский оператор по обращению с отходами МУП  «Спецавтохозяйство» оштрафован УФАС на 300 000 рублей за злоупотребление доминирующим положением на мусорном рынке.

Предприятие владеет крупнейшими мусорными полигонами региона и, пользуясь своим положением, навязывало перевозчикам невыгодные условия контрактов по размещению отходов.

«Учреждение включило в договор на оказание услуг по размещению отходов, не являющихся твердыми коммунальными отходами, требования о предоставлении доступа к системе ГЛОНАСС транспортного средства компании-контрагента», — сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что решение о штрафе приято после вынесения предупреждения.

Ранее прокуратура приостановила работы по рекультивации закрытого мусорного полигона в селе Криводановке Новосибирского района. Ведомство обнаружило расхождения между проектными и фактическими границами свалки.

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новосибирск мусорная реформа спецавтохозяйство защита конкуренции
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