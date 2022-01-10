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Одиннадцатилетний ребенок погиб в страшном пожаре в Новосибирске
Происшествия
Одиннадцатилетний ребенок погиб в страшном пожаре в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 10 января. Новосибирские правоохранители расследуют дело о гибели 11-летнего мальчика при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе.

Трагедия произошла во время новогодних каникул на улице Блюхера. Огонь разбудил жильцов дома около 6 часов утра 3 января. К приезду спасателей сильный дым шел из квартиры на верхнем этаже. Из огня пожарные вывели четырех человек, в одной из комнат оказалось бездыханное тело ребенка с термическими ожогами.

«Во время тушения пожара специалист звена газодымозащитной службы обнаружил на полу мальчика без признаков жизни: медики констатировали его смерть», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Площадь смертельного пожара составила всего 12 квадратных метров. Родители мальчика получили ожоги и были госпитализированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем. По факту гибели школьника следователи возбудили уголовное дело по  ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Ранее 62-летний житель города Купино погиб во время ночного пожара в частном доме. Всего в период новогодних каникул в Новосибирской области произошло 155 пожаров, в которых погибло восемь человек.

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Все новости / Происшествия / Одиннадцатилетний ребенок погиб в страшном пожаре в Новосибирске
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