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Запрет на работу детских развлекательных центров сняли в Новосибирской области
Общество
Запрет на работу детских развлекательных центров сняли в Новосибирской области
pixabay.com  / 

Новосибирск, 10 января. Детские комнаты и развлекательные центры Новосибирской области вернулись к прежнему режиму работы.

Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников на оперативном совещании. Он также отметил, что введение новых ограничительных мер в регионе не планируется.

Ограничения на деятельность игровых площадок с массовым пребыванием детей были введены в регионе 29 декабря по рекомендации главного санитарного врача в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в период новогодних каникул. Решение было принято на фоне напряженной картины по заболеваемости. В настоящее время оперштаб отмечает улучшение ситуации.

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