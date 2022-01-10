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Пожилой новосибирец погиб при пожаре в частном доме
Происшествия
Пожилой новосибирец погиб при пожаре в частном доме
 /  СУ СКР по Новосибирской области

Новосибирск, 10 января. 62-летний житель города Купино погиб во время ночного пожара в частном доме.

Трагедия произошла на улице Чапаева. Мужчину без признаков жизни в стенах здания обнаружили спасатели во время ликвидации пожара. По предварительным данным, возгорание жилища произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

«По данному факту организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в СУ СКР по региону.

Ранее из-за пожара в подвале учебного корпуса произошла экстренная эвакуация студентов и преподавателей РАНХиГС в Октябрьском районе Новосибирска.

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