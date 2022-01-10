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Питьевой водой затопило улицу в Новосибирске
Происшествия
Питьевой водой затопило улицу в Новосибирске
 /  vk.com/ Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирск, 10 января. Улицу Выборную в Октябрьском районе затопило водой из-за порыва водопровода.

Коммунальная авария произошла накануне вечером. Стихийный разлив воды произошел в жилой зоне и на территории детского сада  №70, расположенного в здании №113/12. В результате случившегося без водоснабжения остались десятки домов.

В МУП «Горводоканал» ФАН сообщили, что порыв произошел на трубах застройщика территории.

«Это не наша зона ответственности, застройщик еще не передал объект на баланс муниципального предприятия», — сообщили ФАН в пресс-службе компании.

Ранее из-за аварии на газопроводе высокого давления на 12 часов была остановлена подача газа населению в городе Оби и селах Красноглинном и Толмачево.

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