Уникальные берлоги для медведей появятся в новосибирском зоопарке

Новосибрск, 7 января. Городской зоопарк имени Ростислава Шило получит уникальные вольеры для бурых, малайских и гималайских медведей. В них будут учтены особенности среды обитания зверей.

Представители питомника рассказали, что создание берлог потребовало больших усилий, потому что произошло подорожание стройматериалов. Кроме того, возникли проблемы с подрядчиками. Однако все удалось благополучно разрешить. Уникальность новых вольеров будет в том, что теперь появилась возможность наблюдать, как животные впадают и выходят из спячки, а также приносят потомство.

В берлогах учтены особенности среды обитания зверей. Гималайские медведи будут наслаждаться отдыхом на искусственно созданных скалах, а у малайских будет бамбук, бурые мишки смогут охотиться на рыб в бассейне с карпами.

Тем временем кемеровчанам рассказали о дальнейшей судьбе передвижного зоопарка на бульваре Строителей, сообщал портал A42.RU. Питомник задержится в Кемерове надолго и из передвижного станет стационарным. В противном случае с 2022 года, в соответствии с новым законодательством, он лишится лицензии.