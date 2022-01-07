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Уникальные берлоги для медведей появятся в новосибирском зоопарке

Общество
Уникальные берлоги для медведей появятся в новосибирском зоопарке
rqc-veles.info  /  РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным

Новосибрск, 7 января. Городской зоопарк имени Ростислава Шило получит уникальные вольеры для бурых, малайских и гималайских медведей. В них будут учтены особенности среды обитания зверей.

Представители питомника рассказали, что создание берлог потребовало больших усилий, потому что произошло подорожание стройматериалов. Кроме того, возникли проблемы с подрядчиками. Однако все удалось благополучно разрешить. Уникальность новых вольеров будет в том, что теперь появилась возможность наблюдать, как животные впадают и выходят из спячки, а также приносят потомство.

В берлогах учтены особенности среды обитания зверей. Гималайские медведи будут наслаждаться отдыхом на искусственно созданных скалах, а у малайских будет бамбук, бурые мишки смогут охотиться на рыб в бассейне с карпами.

Тем временем кемеровчанам рассказали о дальнейшей судьбе передвижного зоопарка на бульваре Строителей, сообщал портал A42.RU. Питомник задержится в Кемерове надолго и из передвижного станет стационарным. В противном случае с 2022 года, в соответствии с новым законодательством, он лишится лицензии.

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