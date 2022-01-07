Мужчину забили до смерти во дворе жилого дома в Новосибирске

Новосибирск, 7 января. Тело 61-летнего мужчины найдено во дворе жилого дома в Ленинском районе, СКР начал доследственную проверку.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Титова, 35/1 3 января. Тело мужчины обнаружили прохожие и обратились в полицию. Дочь убитого сообщает, что ее отца забили до смерти неизвестные. По ее словам, пожилой мужчина скончался от травм, полученных от рук неизвестных за зданием магазина «Богатырь».

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали случившееся в СУ СКР по региону.

Ранее молодой мужчина погиб в результате падения с высоты многоэтажного жилого дома в Калининском районе. Тело погибшего нашли прохожие спустя несколько часов после его смерти.