Водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе в Новосибирске

Новосибирск, 6 января. Водитель легкового автомобиля Toyota Premio сбил двух девочек на пешеходном переходе в Ленинском районе.

Дорожная авария с пострадавшими детьми произошла на пересечении улиц Котовского и Станиславского в 18:50 по местному времени. Под автомобиль попали девочки трех и девяти лет, которые в момент происшествия вместе с матерью переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

«Дети доставлены в лечебное учреждение, диагноз устанавливается», — сообщили ФАН в Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, за рулем седана находился водитель 1989 года рождения. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее массовая авария с участием трех автомобилей произошла на Димитровском мосту. Столкновение спровоцировал водитель автомобиля Nissan Skyline, который выехал на полосу встречного движения. Никто из людей не пострадал. Момент ДТП попал на видео.