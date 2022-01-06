Ребенка с гигантской опухолью мозга прооперировали в Новосибирске

Новосибирск, 6 января. Опухоль головного мозга размером с теннисный мяч удалили у шестилетней девочки нейрохирурги Центра Мешалкина.

Экстренная операция потребовалась ребенку из-за резкого ухудшения состояния. Как рассказал врач-нейрохирург Сергей Чернов, объемное новообразование располагалось в тканях мозжечка и из-за огромных размеров сдавливало ствол головного мозга, в котором располагаются жизненно важные центры. Без экстренного хирургического вмешательства девочка могла умереть.

«Хирурги удалили опухоль полностью, что предполагает благоприятный прогноз и низкий риск рецидива заболевания. По данным гистологического исследования, новообразование имеет доброкачественный характер», — сообщили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина.

В клинике рассказали, что до операции маленькая пациентка испытывала постоянную головную боль, тошноту и рвоту. Диаметр опухоли достигал пяти сантиметров.

Ранее новосибирские хирурги выполнили уникальную для российской кардиохирургической практики операцию на сердце 30-летнего пациента со сложным врожденным пороком.