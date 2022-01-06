Вандалы испортили граффити с портретом барона Унгерна в Новосибирске

Новосибирск, 6 января. Неизвестные закрасили черной краской уличный портрет «черного барона» в Центральном районе.

Народный мемориал лидеру белого движения на Дальнем Востоке Роману Федоровичу фон Унгерн-Штернбергу, расстрелянному в Новониколаевске 100 лет назад, появился в Новосибирске 4 декабря, в преддверии 135-летия с момента его рождения. Цветной граффити в стиле масляной живописи разместили на стене административного здания по улице Фабричной, 10. Спустя сутки уличный портрет генерал-лейтенанта Белой армии неизвестные закрасили краской и оставили на его месте красную звезду.

«Кто-то сказал, что история повторяется дважды. В первый раз в виде трагедии, а повторно уже в виде фарса. Прошло ровно сто лет, а в головах у некоторых деятелей все так же кипит возмущенный разум, и они готовы кидаться в смертный бой с любой тенью инакомыслия. Хотелось бы посоветовать им снять, наконец, с головы буденовку и осмотреться по сторонам», — прокомментировал произошедшее новосибирский активист Андрей Афанасьев.

По его словам, авторы мемориала сделали попытку напомнить новосибирцам об одной из страниц истории города и о человеке, окончившем здесь свой путь.

«Реакция общественности показала, что новосибирцы не готовы к согласию и примирению, в умах гражданская война продолжается. Левые не готовы признать за русскими патриотами (условными правыми) право на уважение и увековечивание памяти своих героев того неспокойного периода», — добавил собеседник ФАН.

Новосибирские сторонники царской России во второй раз предпринимают попытку реабилитировать барона. В сентябре прошлого года активисты возложили цветы у здания на улице Свердлова, на предполагаемом месте казни.

Роман Унгерн публично расстрелян 21 сентября 1921 года по обвинению в вооруженной борьбе против советской власти под покровительством Японии, зверских расправах над мирными гражданами и массовом уничтожении целых населенных пунктов с их жителями. Современники считали его «безумным», однако, в истории он оставил значительный след, благодаря его походу на Ургу современная Монголия получила независимость от Китая и позже была советизирована.

Ранее жители Петербурга провели акцию в защиту граффити с портретом Даниила Хармса. Изображение писателя на стене жилого дома, в котором он прожил 15 лет, постановил закрасить суд.