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Подача газа населению остановлена в городе Оби из-за аварии на газопроводе
Происшествия
Подача газа населению остановлена в городе Оби из-за аварии на газопроводе
wikipedia.org  /  Georg Pik

Новосибирск, 6 января. Из-за аварии на газопроводе высокого давления в пригороде Новосибирска приостановлена подача газа населению.

Подача газа прекращена в городе Оби и двух селах — Толмачево и Красноглинном, с 10:00 до 22:00 часов по местному времени. Котельные населенных пунктов переведены на резервный вид топлива, жителей предупредили о возможных перебоях с отоплением и подачей горячей воды.

«Данная мера вынужденная, в связи с необходимостью проведения внеплановых ремонтных работ на газопроводе высокого давления для предотвращения аварийной ситуации», — сообщили в администрации города Оби.

По данным филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области, дефект линии обнаружен на подземном участке газопровода высокого давления Ду-400 мм на выходе ГРС «Толмачево».  

Ранее местный житель пострадал при взрыве бытового газа в Тогучине. С утра мужчина решил приготовить завтрак и зажег спичку, после чего его кухня взорвалась.

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