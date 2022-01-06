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Дело о массовом отравлении хлором возбудили в Новосибирске
Происшествия
Дело о массовом отравлении хлором возбудили в Новосибирске
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Новосибирск, 6 января. Девять человек отравились парами хлора после купания в бассейне в Октябрьском районе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по  ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, взята проба воды, изъяты химические препараты, которыми обрабатывался бассейн», — сообщили в региональном СКР.

Инцидент произошел во время отдыха в коттеджном комплексе 4 января. С признаками отравления госпитализировано трое детей и шестеро взрослых. В настоящее время угрозы для их жизни и здоровья нет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее аналогичный случай с отравлением детей произошел в спортивно-оздоровительном комплексе «Райская лагуна» в Омске. Госпитализировано девять несовершеннолетних и одна взрослая посетительница.

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