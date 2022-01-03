Отец певицы Янки Дягилевой умер в Новосибирске

Новосибирск, 3 января. Поклонники советской рок-певицы, участницы панк-рок-группы «Гражданская оборона» Янки Дягилевой сообщили о смерти ее отца Станислава Дягилева.

Скорбное сообщение о кончине родственника певицы появилось в сообществе «Янка Дягилева|Новосибирск». Источник сообщает, что Станислав Дягилев ушел из жизни 30 декабря. Причиной смерти близкие семьи называют осложнения после продолжительной болезни.

Сама автор-исполнитель погибла в мае 1991 года в возрасте 25 лет при невыясненных обстоятельствах. Ее тело было найдено рыбаком в реке Иня под Новосибирском. На похороны Янки Дягилевой на Заельцовское кладбище пришли тысячи поклонников. Прощание с ее отцом состоялось в тесном кругу.