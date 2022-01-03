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Новосибирские хирурги провели уникальную для России операцию на двухкамерном сердце
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Новосибирские хирурги провели уникальную для России операцию на двухкамерном сердце
Общество
Новосибирские хирурги провели уникальную для России операцию на двухкамерном сердце
 /  Пресс-служба НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина.

Новосибирск, 3 января. Уникальную для российской кардиохирургической практики операцию выполнили специалисты Центра Мешалкина на сердце 30-летнего пациента со сложным врожденным пороком и нарушением ритма.

Пациент с редким заболеванием приехал в Новосибирск из Великого Новгорода. Из-за сложной анатомии сердечно-сосудистой системы и сопутствующих заболеваний мужчине было отказано в хирургическом лечении в других медицинских учреждениях страны.

«У Константина тяжелая врожденная аномалия развития сердца: имеет две камеры (в норме — четыре), представлено единственным предсердием и желудочком, ввиду чего работает с удвоенной нагрузкой. В течение жизни мужчина перенес несколько этапов паллиативной хирургической коррекции порока, позволяющей снизить объемную нагрузку на единственный желудочек сердца. Однако рубцовые изменения стенки камер сердца, возникшие в месте доступа при оперативном вмешательстве, привели к аритмии», — рассказали в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина.

До прибытия в новосибирскую клинику мужчина страдал внезапными приступами сердцебиения, одышкой и ощущал упадок сил.

Новосибирские хирурги провели уникальную для России операцию на двухкамерном сердце
Пресс-служба НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина.
Новосибирские хирурги предложили нестандартную технологию лечения и выполнили операцию с использованием уникальной роботизированной навигационной системы. Данная техника не используется ни в одной клинике страны, сибирские специалисты провели уже больше тысячи таких процедур.

Хирурги Центра Мешалкина выполнили уникальную операцию на сердце 44-летнего пациента с врожденной аномалией коронарных артерий. Это первый случай в отечественной медицинской практике.

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